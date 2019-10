Der Dax wird am Dienstag im Plus erwartet. Im Fokus der Anleger bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Der Dax steuert am Dienstag den vierten Gewinntag in Folge an. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Deutsche Leitindex vor dem Handelsbeginn rund 50 Punkte höher.

Am Montag hatte sich das Frankfurter Börsenbarometer nach einem zunächst recht schwunglosen Verlauf letztlich klar im Plus etabliert. Mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent auf 12.428 Punkten war es für den deutschen Leitindex der dritte Gewinntag in Folge. Eine freundliche Wall Street erwies sich am Nachmittag als Stütze für den deutschen Aktienmarkt.

Die Frage, wie stark der Handelsstreit zwischen den USA und China die Konjunktur beeinflusst, blieb auch zum Wochenauftakt im Blick der Anleger. Vor der neuen Verhandlungsrunde in dem Konflikt, die wohl am 10. Oktober stattfinden soll, hatte sich die vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmung in den kleineren und mittleren chinesischen Unternehmen gebessert.

Eine Sprecherin von US-Finanzminister Steven Mnuchin ließ zudem wissen, es gebe derzeit keine Pläne, Aktien chinesischer Unternehmen aus den US-Börsen zu verbannen. Damit verlor der Handelskonflikt etwas an Schärfe.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Nachricht, dass es derzeit wohl kein Pläne gibt, Aktien chinesischer Unternehmen aus den US-Börsen zu verbannen, löste eine gewisse Erleichterung am Markt aus. Apple und anderen Technologieaktien legten an der Wall Street zu und gaben der Wall Street Auftrieb: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 26.917 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 2977 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 7999 Punkte vor.

Die Aktien in New York gelisteter chinesischer Firmen legten ebenfalls zu. Alibaba zogen 0,8 Prozent an, Baidu 1,5 Prozent und JD.com 1,4 Prozent.

2 - Handel in Asien

Auch die japanischen Aktien legten am Dienstag zu. Die Händler in Tokio zeigten sich dabei unbeeindruckt vom aktuellen Tankan-Index, der ein Sechs-Jahres-Tief bei der Stimmung unter großen japanischen Industriekonzernen zeigte. Der Index lag jedoch noch immer im Plus. Der Tankan-Bericht gilt als wichtigster vorlaufender Konjunkturindikator Japans und ist maßgeblich verantwortlich für die Bildung von Konjunktur- und Zinserwartungen.

"Insgesamt ist es eine gute Nachricht für die Risikomärkte, dass japanische Unternehmen angesichts aller externen Bedenken nicht pessimistisch ...

