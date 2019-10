Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CO2-STEUER - Die Bundesregierung erwartet aus dem Einstieg in ein CO2-Preissystem bis 2023 Einnahmen von insgesamt 18,8 Milliarden Euro. Das geht aus einer Vorlage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für die Kabinettssitzung hervor, bei der die finanziellen Auswirkungen des Klimapakets auf den Haushalt 2020 und die Folgejahre beschlossen werden sollen. Scholz betont darin, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme nicht im Haushalt landen sollen. "Alle Einnahmen aus der CO2-Bepreisung kommen den oben genannten Klimaschutzfördermaßnahmen zu Gute oder werden als Entlastung den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben." (Funke Mediengruppe)

BILANZEN - Derzeit bemühen sich viele Konzerne, Restrukturierungsmaßnahmen, Rechtskosten und Abschreibungen als Sondereffekte zu deklarieren - um diese dann von ihren Kosten abzuziehen. Zwischen 2008 und 2018 haben 17 der 30 Dax-Konzerne derart 104-mal ihr Ergebnis je Aktie angepasst. Im Schnitt erhöhte damit jedes dieser Unternehmen pro Geschäftsjahr seinen Nettogewinn um 483 Millionen Euro. Entsprechende Berechnungen des Vermögensverwalters Flossbach von Storch liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. In vier von fünf Fällen fiel das angepasste Ergebnis höher aus als das offizielle. Während 2008 fünf Konzerne ihr Ergebnis bereinigten, waren es 2012 bereits zehn und 2018 sogar 13. Wenige Unternehmen, darunter der Dialysespezialist Fresenius Medical Care, überzeugen mit Transparenz und dem schlichten Gegenüberstellen bereinigter und "echter" Zahlen. (Handelsblatt S. 16)

IMMOBILIEN - Die Immobilienmärkte in Frankfurt und München stehen nach jahrelangem Boom aus Sicht der Schweizer Großbank UBS möglicherweise vor einem Preisrutsch: Der starke Anstieg der Preise im Verhältnis zu Mieten und Jahreseinkommen, hohe Kreditquoten, ein Bauboom und eine rasante Entwicklung im Vergleich zu ländlichen Regionen legten nahe, dass Wohnobjekte am Main und an der Isar besonders hoch bewertet seien, halten Analysten der Bank in einer Studie fest. Während für Frankfurt das Warnlicht nach einem starken Preisanstieg von Gelb ("überbewertet") auf Rot ("Risiko einer Blase") springt, steht München im "Bubble Index" sogar an der Spitze. "Je stärker ein Markt überhitzt ist, desto leichter ist es, eine Korrektur auszulösen", warnt die UBS. (Börsen-Zeitung S. 3/Welt S. 13)

HANDELSKRIEG - Mit seiner exportorientierten Wirtschaft ist Deutschland wie kaum ein anderes Land auf offene Märkte und freien Handel angewiesen. Deshalb trifft der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt die deutsche Wirtschaft besonders hart. Zu diesem Schluss kommt der Außenwirtschaftsreport 2019 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der Welt vorliegt. Für deutsche Unternehmen entsteht demnach ein "beispielloser finanzieller und bürokratischer Aufwand, der das globale Geschäft für deutsche Unternehmen immer schwieriger macht", erklärt DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Der Handelskrieg verderbe den deutschen Unternehmen das Exportgeschäft. "Im laufenden Jahr werden wir kaum noch über die Nulllinie beim Exportwachstum kommen, sodass wir gegenüber dem ohnehin schon schwachen Vorjahr für mehr als 30 Milliarden Euro weniger Exportwachstum haben", so Schweitzer. (Welt S. 1)

NEGATIVZINSEN - Die ersten Banken reagieren auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen weiter ins Negative zu senken. Andere Institute zögern offenbar noch. (FAZ S. 23)

TRANSAKTIONSSTEUER - Der Bundesparteivorstand der CDU hat die Positionen für den Parteitag abgesteckt. Unter anderem setzt er sich weiter für eine internationale Transaktionssteuer ein. Dies aber nur, wenn sie nicht alleine Aktien belastet. (Börsen-Zeitung S. 5)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2019 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.