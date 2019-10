TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mit Aufschlägen. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Gesprächsthema an den Märkten ist weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Da an den Börsen in Hongkong und China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, verläuft das Geschäft an den übrigen Märkten in recht ruhigen Bahnen. Die australische Notenbank hat derweil den Zielsatz für die Cash Rate um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent gesenkt. Die Börse in Sydney liegt 0,1 Prozent im Plus bei 6.695 Punkten.

Nachdem Peking bestätigt hat, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird, gibt es an den Märken erneut einen Funken Hoffnung auf Fortschritte im seit Monaten andauernden US-China-Handelskonflikt. Gleichwohl bleibt ein gewisses Maß an Skepsis, solange nicht tatsächlich Erfolge erzielt wurden.

Tokio von schwachem Yen gestützt

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 21.918 Punkte zu. Rückenwind kommt vom schwächeren Yen, wovon vor allem japanische Exportwerte profitieren, deren Produkte auf den Weltmärkten in Dollar billiger werden. Der Dollar kostet aktuell 108,26 Yen. Zur gleichen Zeit am Montag notierte er noch bei 107,88 Yen.

Jedoch bleiben die Anleger angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der ab heute geltenden Umsatzsteuererhöhung vorsichtig. Die Erhöhung um zwei Prozentpunkte auf 10 Prozent wurde von Tokio trotz der Befürchtung vorgenommen, dass hierdurch die wirtschaftliche Erholung des Landes beeinträchtigt werden könnte. Als Grund wurden von Premierminister Shinzo Abe die steigenden Kosten im Gesundheitssystem des Landes angeführt.

Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich wegen der zunehmenden Handelsspannungen und des schwächeren Wachstums in China und weiteren asiatischen Ländern zudem merklich eingetrübt. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das dritte Quartal einen Rückgang auf plus 5 Punkte von plus 7 Punkten in der Juni-Umfrage. Damit ist die Stimmung auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen, Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf plus 2 Punkte befürchtet.

In Südkorea verbessert sich der Kospi um 0,6 Prozent auf 2.075 Punkte. Die veröffentlichen schwachen Daten zu den Verbraucherpreisen für September dürften Erwartungen an fiskalische Impulse zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung wecken, heißt es von Marktteilnehmern.

Wegen der chinesischen Nationalfeiertage findet in China in der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Die Handelsplätze bleiben bis einschließlich 7. Oktober geschlossen. Die Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legt nur am Dienstag eine eintägige Pause ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.693,70 +0,08% +18,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.918,53 +0,75% +8,70% 08:00 Kospi (Seoul) 2.074,81 +0,57% +1,65% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Straits-Times (Sing.) 3.152,95 +1,06% +1,85% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.585,40 +0,09% -6,31% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:23 % YTD EUR/USD 1,0891 -0,1% 1,0900 1,0936 -5,0% EUR/JPY 117,90 +0,1% 117,80 117,98 -6,2% EUR/GBP 0,8863 -0,0% 0,8867 0,8882 -1,5% GBP/USD 1,2288 -0,0% 1,2293 1,2310 -3,6% USD/JPY 108,26 +0,2% 108,08 107,88 -1,3% USD/KRW 1197,61 -0,0% 1198,16 1198,79 +7,5% USD/CNY 7,1484 +0,4% 7,1484 7,1386 +3,9% USD/CNH 7,1378 -0,1% 7,1417 7,1415 +3,9% USD/HKD 7,8388 -0,0% 7,8393 7,8407 +0,1% AUD/USD 0,6735 -0,2% 0,6750 0,6749 -4,4% NZD/USD 0,6247 -0,2% 0,6259 0,6264 -6,9% Bitcoin BTC/USD 8.463,25 +2,6% 8.247,75 7.864,52 +127,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,58 54,07 +0,9% 0,51 +13,2% Brent/ICE 59,75 59,25 +0,8% 0,50 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.465,82 1.472,25 -0,4% -6,43 +14,3% Silber (Spot) 16,98 17,01 -0,2% -0,03 +9,6% Platin (Spot) 882,17 884,00 -0,2% -1,83 +10,8% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,6% -0,01 -3,8% ===

