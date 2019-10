Die chinesische Volksrepublik feiert ihren 70. Geburtstag und kann dabei auf eine lange Phase von Erfolgen und schnellem Wachstum zurückblicken. Doch die wirkliche Bewährungsprobe steht noch aus.

Ökonomisch lassen sich 70 Jahre Volksrepublik in zwei Kapitel zusammenfassen: Die ersten 30 Jahre nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei handeln von Irrwegen, dem Chaos durch die Kulturrevolution und einer Bevölkerung, die weitergehend arm blieb. Der dramatische wirtschaftliche Anstieg begann erst vor 40 Jahren, als der Reformer Deng Xiaoping damit begann, die Öffnung des Landes voranzutreiben.

Gemessen am Wohlstandsgewinn der Menschen hätte dieser Stichtag eine noch weitaus größere Party verdient gehabt als die Feierlichkeiten heute zum Gründungstag. Dass China in Rekordzeit zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist und in einigen Jahren die USA als Land mit dem größten Bruttoinlandsprodukt ablösen wird, haben die Chinesen vor allem Deng und seinen Mitstreitern zu verdanken - und nicht Staatsgründer Mao Zedong.

Schritt für Schritt entfernten sie das Land von der lange vorherrschenden Planwirtschaft und begannen mit Marktwirtschaft zu experimentieren. Statt Staatsbetrieben dominieren heute privat geführte Unternehmen die chinesische Wirtschaft. Eigentumsrechte haben dafür gesorgt, dass hunderte Millionen Menschen eine starke Mittelschicht begründen konnten. Dank seiner jungen Milliarden-Bevölkerung etablierte sich China als Werkbank der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...