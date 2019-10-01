FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SC2 XFRA US67020Y1001 NUANCE COMMUNIC. DL-,001
EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SC2 XFRA US67020Y1001 NUANCE COMMUNIC. DL-,001
EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001