Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) schüttet am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 65 Cents an seine Aktionäre aus (Record date war der 9. September 2019). Das Unternehmen aus Memphis schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 145,57 US-Dollar (Stand: 30. September 2019) liegt die Dividendenrendite ...

