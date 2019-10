Sein Auftritt in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" machte Rubin Lind und seine Lern-App bekannt. Die Insolvenz seiner Firma verschwieg der Jungunternehmer dagegen lieber. Jetzt räumt er im Interview Fehler ein.

Er war der Star der Sendung: Ein 20-Jähriger, der es den Investoren zeigt, ein Jungunternehmer, der hoch pokert, alles riskiert - und am Ende gewinnt. Rubin Lind hatte zum Staffelstart der Gründershow "Die Höhle der Löwen" Anfang September vor einem Millionenpublikum seine Lern-App "Skills4School" vorgestellt und die Investoren mit seinem forschen Auftritt überzeugt. Promi-Geldgeber Carsten Maschmeyer und Medienunternehmer Georg Kofler schienen von der Idee begeistert, holten den Gründer sogar zurück in Studio, nachdem sie sich zunächst nicht über die Höhe der Anteile einigen konnten. Nach einigem Hin und Her schien der Deal aber perfekt.

Tatsächlich jedoch war es nie zum Vertragsschluss gekommen. Noch vor der Ausstrahlung der Sendung hatte Lind für Skills4School nach Angaben des Dortmunder Amtsgerichts Insolvenz angemeldet, sich aber auch Wochen nach dem TV-Termin weiter als erfolgreicher Start-up-Gründer präsentiert - auch gegenüber der WirtschaftsWoche. Im Interview nimmt Lind jetzt Stellung zu dem Manöver und räumt Fehler ein.

WirtschaftsWoche: Vergangene Woche hat das Amtsgericht Dortmund ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet. Wir haben zwei Tage danach ein Interview über Erfolg geführt und Sie sind nicht darauf eingegangen. Wie passt das zusammen? Rubin Lind: Zunächst einmal, möchte ...

