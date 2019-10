Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 120 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Nach einem schwachen dritten Quartal dürfte das vierte Quartal des Industriekonzerns besser werden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Marktschätzungen für das kommende Jahr bestünden aber unverändert Risiken. Er habe den Eindruck, dass in den Konsensschätzungen die grundlegenden Änderungen in Folge des Umbauplans Vision 2020+ nicht angemessen enthalten seien./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007236101

AXC0051 2019-10-01/07:46