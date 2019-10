FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post DHL hat sich neue Mittelfristziele gesetzt und will dazu massiv in die Digitalisierung investieren. 2022 soll der operative Gewinn (EBIT) auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen, teilte der Logistikkonzern am Dienstag mit. Das sind 300 Millionen Euro mehr als nach der bisherigen Mittelfristprognose, die nach wie vor 2020 erreicht werden soll.

Überdies plant die Post über den Zeitraum der nächsten drei Jahre mit freien Mittelzuflüssen von insgesamt 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro. Investieren will das Bonner Unternehmen im gleichen Zeitraum 8,5 bis 9,5 Milliarden Euro.

Rund 2 Milliarden Euro sind für die Digitalisierung vorgesehen - allerdings hier bis zum Jahr 2025. "Wir müssen uns nicht neu erfinden. Wir werden uns digitalisieren", sagte Post-Vorstandschef Frank Appel bei Vorstellung der "Strategie 2025". Binnen fünf Jahren erwartet sich die Post aus Digitalisierungsinitiativen einen jährlichen Ergebnisbeitrag von mindestens 1,5 Milliarden Euro.

In ihren Logistik-Kerngeschäften will die Post die jeweiligen Potenziale für langfristig profitables Wachstum erschließen. Ziel sei es, marktführende Margen in allen jeweiligen Segmenten einfahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

October 01, 2019

