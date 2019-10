IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.: Hanfanbaubetrieb von Bougainville Ventures Inc. in Oregon beginnt mit der Ernte

Vancouver, British Columbia--(30. September 2019) - BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (OTC Pink: BUGVF) (FWB: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ernte auf dem Hanfanbaubetrieb in Oregon begonnen hat. Die Ernte von 28.000 Pflanzen erfolgt derzeit mit der Hilfe von 20 Arbeitern und soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Das Team von Worm Casting hat die Trocknung der Biomasse in einer lokalen nahegelegenen Trocknungsanlage arrangiert, bis unsere 15.000 Quadratfuß große Trocknungsanlage errichtet ist. Sobald die Biomasse verarbeitet ist, wird sie zusammen mit den 28 Kilogramm Destillat aus CBD-Öl, das zu Beginn des Jahres von Dab Extraction Associates, einem mobilen Extraktionsunternehmen, verarbeitet wurde, verkauft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49007/Oregon Hemp Farm Begins Harvesting_DEPRcom.001.jpeg

President Andy Jagpal sagt dazu:

Die Hanfindustrie in Oregon boomt und damit auch die Nachfrage nach CBD. Nach Angaben einer Hanf-Publikation aus Oregon gab es 2018 knapp über 580 Anbaubetriebe und 11.500 Acres registrierte Hanfanbauflächen. Dieses Jahr gibt es 1.900 Anbaubetriebe und fast 63.000 Acres sind für den Hanfanbau registriert. Der Hanfmarkt ist größer als der Markt für Marihuana für medizinische Zwecke und für Genusszwecke zusammen und da die Babyboomer gerade die Vorteile von CBD entdecken, steht die Hanfnachfrage erst am Anfang einer aggressiven Wachstumskurve.

Um mehr darüber zu erfahren, was diese Neuigkeit für die Aktionäre bedeutet, besuchen Sie bitte https://marketnewsfirst.com/bog-news.

Über den Hanfmarkt

Der legale Cannabismarkt in den Vereinigten Staaten hatte 2018 ein Volumen von 11,0 Milliarden Dollar und wird laut Angaben von Market Research bis Ende 2025 voraussichtlich ein Volumen von 66,3 Milliarden Dollar erreichen; dies entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate von nahezu 24 Prozent pro Jahr.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Zoltan, IR-Repräsentant unter: 604-722-0305 info@bougainvilleinc.com. Oder gebührenfrei unter 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49007

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49007&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA10139 81057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA1013981057

AXC0058 2019-10-01/08:15