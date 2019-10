Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG, 1. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich wegen der zunehmenden Handelsspannungen und des schwächeren Wachstums in China und weiteren asiatischen Ländern merklich eingetrübt. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das dritte Quartal einen Rückgang auf plus 5 Punkte von plus 7 Punkten in der Juni-Umfrage. Damit ist die Stimmung auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen, Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf plus 2 Punkte befürchtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,3 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,1 Punke zuvor: 49,1 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.991,00 +0,42% Nikkei-225 21.905,74 +0,69% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 2.069,59 +0,32% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 6.731,20 +0,64%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Gesprächsthema an den Märkten ist weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die australische Notenbank hat den Zielsatz für die Cash Rate um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent gesenkt. Nachdem Peking bestätigt hat, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird, gibt es an den Märkten erneut einen Funken Hoffnung auf Fortschritte im seit Monaten andauernden US-China-Handelskonflikt. Gleichwohl bleibt ein gewisses Maß an Skepsis, solange nicht tatsächlich Erfolge erzielt wurden. Tokio bekommt Rückenwind vom schwächeren Yen, wovon vor allem japanische Exportwerte profitieren, deren Produkte auf den Weltmärkten in Dollar billiger werden. Jedoch bleiben die Anleger angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der ab heute geltenden Umsatzsteuererhöhung vorsichtig. Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich merklich eingetrübt. In Südkorea dürften schwache Daten zu den Verbraucherpreisen für September Erwartungen an fiskalische Impulse zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung wecken, heißt es von Marktteilnehmern.

US-NACHBÖRSE

Elanco Animal Health hatte einen Personalabbau angekündigt. Betroffen sind 250 Mitarbeiter. Mit dem Schritt sollen im kommenden Jahr 12 Millionen Dollar eingespart werden. Zudem werden Restrukturierungskosten von 50 Millionen Dollar erwartet. Die Aktie gab 1,5 Prozent nach. Die Papiere des Biopharma-Unternehmens Geron erhöhten sich um 18 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass seine Imtelstat-Behandlung gegen Myelofibrose - einer Knochenmarkserkrankung - von der US-Gesundheitsbehörde den Status einer beschleunigten Zulassung erhalten hat. Anaptysbio knickten um 12,7 Prozent ein. Das Pharmaunternehmen hatte mitgeteilt, dass einer von drei Probanden in einer Phase-2-Studie zu einem Medikament gegen Schuppenflechte mit Bläschenbildung nach der Diagnose einer Blutinfektion ausgeschieden sei. Zwei Patienten hätten jedoch das primäre Ziel der Studie erreicht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.916,83 0,36 96,58 15,39 S&P-500 2.976,73 0,50 14,94 18,74 Nasdaq-Comp. 7.999,34 0,75 59,71 20,56 Nasdaq-100 7.749,45 0,88 67,87 22,42 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 900 Mio 780 Mio Gewinner 1.682 1.343 Verlierer 1.243 1.588 Unverändert 116 106

Etwas fester - Die Entwicklungen im Handelsstreit standen im Fokus. Wieder einmal keimte ein klein wenig Hoffnung auf, denn Peking hatte am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird. Gestützt wurde die Stimmung von guten chinesischen Konjunkturdaten. Dagegen fiel der Einkaufsmanager-Index Chicago für September unerwartet. Apple erfreut sich einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 11-Modell als Analysten erwartet hatten. Daher hat JP Morgan nun die Absatzprognosen angehoben und nennt für die Aktie ein Kursziel von 265 Dollar nach zuvor 243 Dollar. Die Apple-Aktie stieg um 2,4 Prozent auf 223,97 Dollar. Die Aktien von Bed Bath & Beyond legten 7,6 Prozent zu, nachdem das Analysehaus Wedbush den Wert auf "Outperform" angehoben hat. Urban Outfitters profitierten von einer Hochstufung durch Wells Fargo, die den Wert nun als "Outperform" führt nach "Market Perform". Die Titel gewannen 7,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 -2,0 1,64 41,4 5 Jahre 1,55 -1,5 1,56 -37,5 7 Jahre 1,62 -0,1 1,62 -62,5 10 Jahre 1,67 -0,9 1,68 -77,2 30 Jahre 2,12 -1,4 2,13 -95,1

Anleihen erholten sich im Tagesverlauf und drehten ins Plus. Die Titel blieben angesichts der Dollarstärke und ihrer noch immer beachtlichen Renditen attraktiv, hieß es von Teilnehmern. Zudem habe es routinemäßige Käufe von Fondsmanagern zum Quartalsende gegeben. Zunächst hatte gedrückt, dass die Bank of Japan möglicherweise im kommenden Monat den Kauf von Anleihen quer durch die Laufzeiten gegenüber dem Vormonat reduzieren könnte, wie dem Oktober-Plan zu entnehmen ist. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel um 0,9 Basispunkte auf 1,67 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:23 % YTD EUR/USD 1,0889 -0,1% 1,0900 1,0936 -5,0% EUR/JPY 117,86 +0,0% 117,80 117,98 -6,3% EUR/GBP 0,8861 -0,1% 0,8867 0,8882 -1,6% GBP/USD 1,2289 -0,0% 1,2293 1,2310 -3,6% USD/JPY 108,23 +0,1% 108,08 107,88 -1,3% USD/KRW 1199,16 +0,1% 1198,16 1198,79 +7,6% USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1386 +3,9% USD/CNH 7,1409 -0,0% 7,1417 7,1415 +3,9% USD/HKD 7,8390 -0,0% 7,8393 7,8407 +0,1% AUD/USD 0,6713 -0,6% 0,6750 0,6749 -4,7% NZD/USD 0,6237 -0,4% 0,6259 0,6264 -7,1% Bitcoin BTC/USD 8.433,00 +2,2% 8.247,75 7.864,52 +126,7%

Die Dollar-Stärke setzte sich zu Wochenbeginn fort. Der Euro reduzierte sich auf 1,0899 Dollar und hat erneut ein Jahrestief markiert. Das aktuelle Umfeld stütze weiterhin den Dollar, sagt die Danske Bank. Die US-Währung profitiere von der Fed-Politik, die dem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum eher reaktiv als proaktiv begegne. Andere Experten verweisen darauf, dass der Dollar als sicherer Hafen gesehen werde. Daran ändere auch die innenpolitische Zuspitzung um ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump nichts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,53 54,07 +0,9% 0,46 +13,1% Brent/ICE 59,66 59,25 +0,7% 0,41 +7,6%

Die Ölpreise setzten ihre Abwärtsbewegung fort und gaben damit bereits den fünften Handelstag in Folge nach. Belastet wurde der Preis von Aussagen des CEO des saudischen Ölgiganten Aramco, wonach der Konzern den Ölausstoß wieder voll auf das alte Niveau gehoben habe vor der Zerstörung der Anlagen am 14. September gehoben habe. Daneben sagten Analysten, dass der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA den Druck auf die Preise aufrechterhalte. Die guten chinesischen Konjunkturdaten wirkten sich dagegen kaum positiv aus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,9 Prozent auf 54,29 Dollar. Für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 60,75 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,18 1.472,25 -0,7% -10,07 +14,0% Silber (Spot) 16,91 17,01 -0,6% -0,10 +9,1% Platin (Spot) 879,40 884,00 -0,5% -4,60 +10,4% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,6% -0,01 -3,8%

Auf Gold lasteten die guten chinesischen Daten, diese würden die Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung etwas mildern, so ein Teilnehmer. "Die Daten haben den Optimismus für China wieder erhöht", sagte Analyst Samuel Siew von Phillip Futures. Daneben lastete der feste Dollar und die Aktienkäufe. Auch technische Faktoren spielten einen Role, nachdem Gold unter die Nackenlinie der Kopf-Schulter-Formation gefallen ist, wie Michael Armbruster von Altavest sagte. Die Feinunze Gold sackte um 1,6 Prozent ab auf 1.473 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

PERU

In Peru ist ein Machtkampf zwischen Präsident Martin Vizcarra und dem von der rechten Opposition dominierten Parlament eskaliert. Vizcarra löste am Montag zunächst den Kongress auf und kündigte Neuwahlen für den 26. Januar an. Das Parlament beschloss daraufhin, den Präsidenten für die Dauer eines Jahres zu suspendieren. Zur Übergangspräsidentin wurde Vizepräsidentin Mercedes Araoz ernannt.

