flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem weiteren Kurszuwachs ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit einem weiteren Kurszuwachs in die neue Handelswoche und setzte somit die Erholung der letzten Tage fort. Via Xetra schloss der DAX mit einem Kursgewinn von 0,38 Prozent bei 12.428,08 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,91 Mrd. Euro. Auch an den restlichen europäischen Handelsplätzen überwogen die Zugewinne. Der EuroStoxx50 konnte um 0,66 Prozent zulegen und schloss mit 3.569,45 Zählern. Zum Wochenbeginn publizierte das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) die nach unten revidierten BIP-Prognosen für Deutschland in 2019 und 2020. Das IMK geht für 2019 nur noch von einem Wachstum von 0,4 Prozent und für 2020 von einem Wachstum von 0,7 Prozent aus. Das IMK weist in seinem Bericht besonders auf die "lahmenden Ausfuhren, sowie eine schwache Dynamik bei den Unternehmensinvestitionen" hin und sieht die "exportorientierte deutsche Industrie aufgrund zugespitzter wirtschaftlicher Verwerfungen" schwer getroffen. Das IMK sieht aufgrund "spürbarer Einkommenszuwächse" den privaten Konsum als Stütze, die "einen dramatischen wirtschaftlichen Einbruch" abfedern hilft. Alles in allem sei die deutsche Wirtschaft gemäß der Aussagen des IMK, "derzeit wie ein Flugzeug, das nur noch mit einem Triebwerk fliegt". Allen düsteren Prognosen zum Trotz entwickelte sich der deutsche Arbeitsmarkt weiterhin prächtig. Die deutsche Arbeitslosenquote für den September wurde mit 4,9 Prozent publiziert. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf 2,234 Millionen und somit auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung und auch die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland zog im September um 0,7 Prozent an. Von der konjunkturellen Seite gab es auch aus den USA Meldungen. Der Chicago Einkaufsmanagerindex überraschte zum Wochenbeginn recht negativ. Für den Monat September wurde dieser Wirtschaftsindikator nur mit 47,1 Punkten ausgewiesen, obwohl die Prognose von 49,9 Punkten ausging. Obendrein gilt der Chicago Einkaufsmanagerindex oft als Richtschnur und kann als zusätzlicher Indikator für die ISM-Daten dienen. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit soliden Zugewinnen aus dem Handel.

Am Dienstag werden eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe im September veröffentlicht. Die Daten werden um 09:15 Uhr für Spanien, um 09:45 Uhr für Italien, um 09:50 Uhr für Frankreich, um 09:55 Uhr für Deutschland, um 10:00 Uhr für die Eurozone, um 10:30 Uhr Großbritannien und jeweils um 15:45 Uhr und 16:00 Uhr für die USA erwartet. Obendrein wären die September-Verbraucherpreise für die Eurozone um 11:00 Uhr von Belang, sowie die US-Bauausgaben um 16:00 Uhr. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die Konzerne McCormick, Novagold Resources, Landec, Stitch Fix und United Natural Foods von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Morgen mit Ausnahme der festlandchinesischen Indizes zu Kursgewinnen. Die US-Futures notierten allesamt mit Zugewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.450 bis 12.475 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag via Xetra mit einem Kursplus von 0,38 Prozent bei 12.428,08 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.859/12.985 und 13.188 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.329/12.126/11.962 und 11.798 Punkten auszumachen.

