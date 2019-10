Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,22 Prozent auf 173,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erhöhte sich auf minus 0,55 Prozent. In anderen Ländern in Europa war die Tendenz ähnlich.

An Konjunkturdaten, die Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen könnten, stehen im Tagesverlauf unter anderem die Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe des Euroraums an. "Mit einer Rückkehr in den Wachstumsbereich ist nicht zu rechnen und insofern lassen Hinweise auf eine konjunkturelle Stabilisierung weiter auf sich warten", merkte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba dazu in einem Kommentar an.

Am Nachmittag erfolgen noch Daten zu den Einkaufsmanagern der US-Industrie. "Ein kleiner Anstieg ist zwar möglich, Konjunkturoptimismus dürfte aber nicht versprüht werden", so Helaba-Experte Wortberg. "Vor diesem Hintergrund werden auch die Zinssenkungserwartungen in den USA kaum zu dämpfen sein."/mf/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0070 2019-10-01/08:57