Das Unternehmen Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890) ("Seoul"), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab am 26. September bekannt, einen Prozess wegen Patentverletzung gegen Service Lighting Electrical Supplies, Inc. gewonnen zu haben. Service Lighting And Electrical Supplies, Inc. betreibt mit "1000bulbs.com" den größten Online-Vertriebskanal für Glühbirnen.

Der US-amerikanische Bundesgerichtshof des Texas Northern District urteilte mit einer dauerhaften Unterlassung des Verkaufs von mehr als 50 Beleuchtungsprodukten sowie von sämtlichen Farbvariationen dieser Produkte, sofern diese, gemäß der Vertragsklausel der Parteien, nicht lizenziert seien. Der Gerichtshof verbietet somit den Verkauf ähnlicher Produkte, wenn es sich dabei um reine Farbvariationen der betroffenen Produkte handelt.

In diesem Rechtsstreit bestätigte Seoul sein Recht auf zehn patentierte Technologien, die für Komponenten von LED-Leuchten von Bedeutung sind, darunter ein Mehrwellenlängen-Isolierreflektor, der weitläufig für "0,5 W bis 3 W"-LED-Pakete mit mittlerer Stärke verwendet wird, eine Multi-Kontakt-Technologie für die Montage und Integration zahlreicher LEDs auf kleinem Raum, eine LED-Driver-Technologie für die Stromwandlung und -kontrolle sowie LED-Pakete mit einer verbesserten Beständigkeit. Insbesondere die Multi-Kontakt-Technologie von Seoul spielt bei der Herstellung von 12 V/18 V-Hochspannungsleuchtmitteln eine entscheidende Rolle. Seoul ist der Vorreiter für diese Technologie.

Kürzlich verurteilte auch der deutsche Gerichtshof das Vertriebsunternehmen zweimal zur dauerhaften Unterlassung des Verkaufs von Produkten, die Patente von Seoul verletzen. Der Händler wurde im Dezember 2018 bzw. im August 2019 auch zum Rückruf dieser Produkte aufgefordert.

Ähnlich wie bei der Entwicklungsgeschichte des Smartphones hat sich die LED-Technologie aufgrund fortlaufender technologischer Fortschritte von Produkten der ersten Generation zu Produkten der zweiten Generation weiterentwickelt. Ziel dieser Klage ist der Schutz der LED-Technologie der zweiten Generation.

Vergleich der Merkmale der jeweiligen Generationen Abschnitt Lichtausbeute Lebenszeit Kumulatives Risiko Betriebstemperatur Erste Generation Unter 70-80 lm/W Unter 5.000-6.000 h Unter 70 Unter 70-80 °C Zweite Generation Mehr als 150 lm/W Mehr als 10.000 h Mehr als 80-90 Unter 150 °C

"Wir hoffen, dass die Seoul Erfolgsgeschichte, die auf bedeutenden Leistungen der F&E-Abteilungen beruht, jungen Unternehmern und Kleinunternehmen, die für die Anerkennung ihrer hochwertigen Arbeit auf dem Markt kämpfen, ein gutes Beispiel gibt, ", sagt Chung Hoon Lee, Gründer von Seoul. "Wir werden weiterhin die notwendigen Mittel gegen Unternehmen anwenden, gegen die Verdachtsmomente bestehen, dass sie unsere Patente verletzen oder durch das Ködern von Mitarbeitern rechtswidrigen Zugriff auf unsere Betriebsgeheimnisse erlangen", fügte Lee hinzu.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LED-Produkte für die Automobilbranche sowie Allgemein-, Spezial- und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit unter Ausschluss des gebundenen Marktes besitzt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten LED-Driver mit 24 W Gleichstrom; Acrich, die weltweit erste LED-Technologie mit Wechselstrom für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller LED-verwandten Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion mit Wechselstrom; sowie nPola, ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Produkten mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

