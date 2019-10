Tagesgewinner war am Montag PostNL mit 9,89% auf 2,04 (356% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,98%) vor SW Umwelttechnik mit 6,96% auf 24,60 (37% Vol.; 1W 7,89%) und LPKF Laser mit 5,39% auf 12,70 (558% Vol.; 1W 8,09%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -8,09% auf 2,21 (553% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,31%), Epigenomics mit -7,53% auf 1,35 (111% Vol.; 1W -5,26%), Hella Hueck & Co mit -6,26% auf 41,02 (127% Vol.; 1W -6,05%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (39603,24 Mio.), BP Plc (24391,98) und HSBC Holdings (22595,47). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Ibu-Tec (681%), LPKF Laser (558%) und Baumot Group (553%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

