Die Wiener Bauträgerin Mischek, ein Unternehmen der Strabag Gruppe, erweitert ihr Portfolio um drei Wohnhausanlagen. Neben bestehenden Wohnbauprojekten im 10. und 23. Bezirk errichtet das Unternehmen bis voraussichtlich 2022 neue Wohnhausanlagen im 21. und 22. Bezirk. In der Wiener Donaustadt setzt man dabei auf eine Mischung aus freifinanziertem und gefördertem Eigentum. Das Projekt "Green Eastside" in Kagran überzeugt durch Fitnesszonen und Selbsternte-Inseln und seiner Nähe zur U-Bahn, während im "Garten-Städtchen-22" die grüne Lage nahe der Raffenstättergasse in Kombination mit guter Infrastruktur für künftige Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus liegt. In Summe werden hier rund 275 Eigentumswohnungen ...

