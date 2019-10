ILD FP - Iliad 1H Nettoergebnis 57 Mio EURROG SW - Roche verlängert Angebotsfrist für Spark erneutSIKA SW - Sika verstärkt Präsenz in Westafrika mit Mörtelfabrik in Kamerun LONN SW - Lonza stellt für Celltrion das Biosimilar Remsima herBKW SW - BKW erhöht Gj Prognose für ber. EbitSRAIL SW - Stadler Rail sieht Gj Ebit-Marge von 7%SANN SW - Santhera H1 Nettoverlust CHF26,9 Mio NDX1 - Nordex erhält Auftrag über zehn Starkwindanlagen in SchottlandVAR1 - Varta baut Kapazitäten für Lithium-Ionen-Akkus weiter ausDB1 - Deutsche Börse wird in Euro Stoxx 50 Index aufgenommen VOW3 - Der Ingolstädter Autobauer Audi kommt mit der Umrüstung manipulierter Dieselfahrzeuge offenbar nicht voran. Dies berichten das Handelsblatt und der Bayerische Rundfunk unter Berufung eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...