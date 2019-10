Der deutsche Leitindex startet mit leichten Gewinnen in das Schlussquartal. Die Kurse werden von der Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit getragen.

Der Dax stabilisiert sich am Dienstag oberhalb des Niveaus von 12.400 Punkten. Kurz nach Handelsbeginn lag der deutsche Leitindex 0,4 Prozent im Plus bei 12.472 Punkten.

Am Montag war das Frankfurter Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 12.428 Punkten aus dem Handel gegangen und hatte damit den dritten Tag in Folge im Plus geschlossen. Auf Monatssicht gewann der Dax sogar 4,1 Prozent - dabei gilt der September aus historischer Sicht als besonders schwieriger Börsenmonat. Allen politischen Risiken zum Trotzschlage schlägt sich der Dax in diesen Tagen wacker, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Zuletzt profitierte der Dax unter anderem von dem sinkenden Euro-Kurs: Derzeit notiert die europäische Gemeinschaftswährung in der Nähe seines tiefsten Stands seit fast zweieinhalb Jahren. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0885 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Von einem niedrigen Euro-Kurs profitieren deutsche Unternehmen, weil globale Exporte dadurch relativ günstiger werden.

Bestimmendes Thema unter den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...