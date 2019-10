Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca verkauft die Rechte an dem Medikament Losec zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre für zunächst 243 Millionen US-Dollar teilweise an die Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Wie die Briten mitteilten, übernimmt die deutsche Cheplapharm die Rechte mit Ausnahme von China, Japan, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Im Rahmen der Transaktion soll Astrazeneca in den Jahren 2021 und 2022 Meilensteinzahlungen von bis zu 33 Millionen Dollar erhalten, sofern bestimmte Umsatzziele erreicht werden.

Der Verkauf ist laut Astrazeneca Teil der Konzernstrategie, das Portfolio an älteren Medikamenten zu reduzieren. Auf den Ausblick für 2019 soll sich die Veräußerung nicht auswirken.

