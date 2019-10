Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung Japans so schlecht wie seit 6 Jahren nicht mehr

Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich wegen der zunehmenden Handelsspannungen und des schwächeren Wachstums in China und weiteren asiatischen Ländern merklich eingetrübt. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das dritte Quartal einen Rückgang auf plus 5 Punkte von plus 7 Punkten in der Juni-Umfrage. Damit ist die Stimmung auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen, Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf plus 2 Punkte befürchtet.

Australiens Zentralbank lockert die Geldpolitik

Australiens Zentralbank hat wie weithin erwartet ihre Geldpolitik gelockert. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) am Morgen mitteilte, senkte sie ihre Cash Rate um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief von 0,75 Prozent. Es war die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Nach Aussage von RBA-Gouverneur Philip Lowe trug die Zentralbank mit ihrem Schritt dem globalen Trend sinkender Inflationsraten und deren Auswirkungen für die australische Wirtschaft Rechnung.

Bund, Gemeinden und Sozialversicherung in Deutschland im 1H mit Defiziten

Der öffentliche Gesamthaushalt Deutschlands hat im ersten Halbjahr 2019 einen Finanzierungsüberschuss von 10,9 Milliarden Euro aufgewiesen. Wie aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervorgeht, lag das alleine am Überschuss der Bundesländer von 12,1 Milliarden Euro. Für den Bund ergab sich dagegen ein Defizit von 0,2 Milliarden Euro, für die Gemeinden und Gemeindeverbände ein Minus von 0,3 Milliarden Euro und für die Sozialversicherung ein Minus von 0,7 Milliarden.

Seeheimer Kreis der SPD will umfassende Steuerreform

Der konservative Seeheimer Kreis in der SPD-Fraktion setzt sich laut einem Medienbericht für einen weitgehenden Umbau des deutschen Steuersystems ein. Der derzeitige Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll erst bei höheren Einkommen greifen, heißt es in einem Bericht des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) am Dienstag. In dem Konzeptpapier "Steuergerechtigkeit stärken - Ungleichheit bekämpfen" wird ein Jahresbruttoeinkommen von 90.000 Euro genannt.

IG Metall bricht Verhandlungen über 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland ab

Die Gewerkschaft IG Metall sieht derzeit keine Chance für eine Einigung mit den Arbeitgebern zur Einführung der 35-Stunden-Woche in den Tarifgebieten Berlin, Brandenburg und Sachsen. Nach zehnstündigen Verhandlungen erklärte die Gewerkschaft die Gespräche über die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie am Montagabend "in dieser Form für beendet".

Rom rechnet für 2020 mit einem Haushaltsdefizit von 2,2 Prozent

Die Regierung in Rom rechnet für das Jahr 2020 mit einem Haushaltsdefizit von 2,2 Prozent. Die Regierung wolle einen "restriktiven" Haushalt vermeiden, um das Wirtschaftswachstum nicht weiter zu untergraben, sagte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri am Montag. Die seit September amtierende Regierung ist bemüht, im Schuldenstreit mit der EU die Wogen zu glätten, will gleichzeitig aber das schwache Wachstum ankurbeln.

Trump bat Australiens Premier um Informationen zu Mueller-Ermittlungen

US-Präsident Donald Trump hat den australischen Premierminister Scott Morrison um Informationen zur Untersuchung des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller gebeten. Ein australischer Regierungssprecher bestätigte am Dienstag ein entsprechendes Telefonat zwischen den beiden Politikern. Morrison habe zugesagt, bei Ermittlungen zu helfen und zu kooperieren.

US-Sanktionen gegen Russen wegen mutmaßlicher Wahlkampfeinmischung 2018

Die USA haben Sanktionen gegen russische Staatsbürger und Unternehmen wegen der mutmaßlichen Einmischung in die US-Kongress- und Regionalwahlen 2018 verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich unter anderem gegen den dem Kreml nahestehenden Unternehmer Jewgeni Prigoschin, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag. Auch die von Prigoschin finanzierte Internet Research Agency sei Ziel von Sanktionen. Das russische Außenministerium drohte den USA Konsequenzen an.

Bolton: Nordkorea will Atomwaffenarsenal nicht aufgeben

Nordkorea hat nach Einschätzung des früheren Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, keine Absicht, sein Atomwaffenarsenal aufzugeben. Er könne jetzt "ungeschminkt" über die "große Gefahr" sprechen, die von Pjöngjang ausgehe, sagte Bolton am Montag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Abgang als Sicherheitsberater.

Machtkampf zwischen Präsident und Parlament in Peru eskaliert

In Peru ist ein Machtkampf zwischen Präsident Martín Vizcarra und dem von der rechten Opposition dominierten Parlament eskaliert. Vizcarra löste am Montag zunächst den Kongress auf und kündigte Neuwahlen für den 26. Januar an. Das Parlament beschloss daraufhin, den Präsidenten für die Dauer eines Jahres zu suspendieren. Zur Übergangspräsidentin wurde Vizepräsidentin Mercedes Aráoz ernannt.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Sep -0,2% gg Vm; +0,2% gg Vj

INDONESIEN

Verbraucherpreise Sep +3,39% gg Vj (PROG: +3,55%)

Kernverbraucherpreise Sep +3,32% gg Vorjahr (Aug: +3,30%)

JAPAN

Kfz-Absatz Sep +12,8% gg Vorjahr

Arbeitslosenquote Aug 2,2% (PROG: 2,3%)

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Sep -0,4% (PROG: -0,3%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Sep +0,4% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Sep +0,5% gg Vorjahr, -0,4% gg Vormonat

THAILAND

Verbraucherpreise Sep +0,32% gg Vorjahr (PROG +0,5%)

