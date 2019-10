EUR/USD Erholung vom 1,0880 Jahrestief - Verkäufer bleiben am Ruder und haben die 1,0840 zum Ziel - Eurozonen Flash CPI folgt - Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so hat der EUR/USD das neue 2019 Tief im Bereich der 1,0880 gebildet. EUR/USD Angebote vor CPI Das Paar fällt am Dienstag die zweite ...

