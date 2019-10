FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will im Agrargeschäft in den nächsten zehn Jahren insgesamt 25 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. Im vergangenen Jahr kam der Leverkusener Konzern auf Investitionen von 2,3 Milliarden Euro, wie er bei seinem jährlichen Kongress Future of Farming Dialogue verkündete. Darin sind die Forschungsausgaben des 2018 übernommenen Monsanto-Konzerns mit enthalten.

Von allen Produkten in den Bereichen Pflanzenzüchtung, Biotechnologie, und Pflanzenschutz, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, verspricht sich Bayer ein Umsatzpotenzial von 30 Milliarden Euro in der Spitze. 17 Milliarden Euro entfielen dabei auf aktuelle und demnächst anstehende Produkteinführungen.

Liam Condon, Chef der Bayer-Sparte Crop Science, gab als Ziel aus, die Umweltbelastung aus dem Pflanzenschutz in den nächsten zehn Jahren um 30 Prozent zu senken. Landwirte sollen Herbizide, Pestizide und Fungizide mit technologischer Unterstützung präziser und mit geringeren Mengen einsetzen.

Helfen soll dabei die digitale Landwirtschaft. Die Plattform FieldView, mit der Landwirte Daten auf ihrem Acker erfassen können, um mit individueller Fruchtbarkeits- und Aussaatplanung die Ernteerträge zu verbessern, wurde im vergangenen Jahr weltweit auf mehr als 60 Millionen Acre entgeltlich eingesetzt, etwa 148 Millionen Hektar. In diesem Jahr sollen es 90 Millionen Acre werden.

