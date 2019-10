Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat inzwischen den zweiten Smart-Meter-Gateway zertifiziert und will jetzt seine Marktanalyse aktualisieren. Der verpflichtende Rollout kann beginnen, sobald die Behörde ein drittes Gerät zertifiziert hat.Bereits im Dezember 2018 hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den ersten Smart-Meter-Gateway (SMGW) zertifiziert. Wie die Bonner Behörde am Montag mitteilte, hat am 25. September 2019 mit dem SMGW des Unternehmens Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH ein zweites Gerät dieses Zertifikat erhalten. Die gesetzliche Verpflichtung ...

