FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim steigt mit einer Übernahme in den russischen Live-Entertainment-Markt ein. Das Unternehmen aus München erwirbt 51 Prozent der Anteile an dem russischen Tournee- und Konzertveranstalter Talent Concert International (TCI). Die Transaktion werde im Laufe der kommenden Tage vollzogen, teilte die im MDAX notierte CTS Eventim AG & Co KGaA mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

CTS Eventim ist in Russland bereits seit 2006 Eigentümer des Ticketing-Anbieters parter.ru. TCI werde im Zuge der Transaktion Teil des Promoter-Netzwerks Eventim Live, das damit ab sofort auch im russischen Markt vertreten ist. Das Gründerduo von TCI werde die Geschäfte weiter führen und halte weiterhin die restlichen 49 Prozent.

"Der russische Markt sei für eine wachsende Zahl international erfolgreicher Künstler von großer Bedeutung - und nur wenige Veranstalter bringen so viele Acts aus dem Ausland nach Russland wie TCI", sagte CTS-Eventim-CEO Klaus-Peter Schulenberg laut der Mitteilung. Zu den Highlights im diesjährigen Event-Kalender von TCI zählen den Angaben zufolge unter anderem Jennifer Lopez, Rammstein und Whitesnake.

October 01, 2019 03:53 ET (07:53 GMT)

