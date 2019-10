Der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat in einer Sitzung am 30. September 2019 Stuart Rowley, Group Vice President Ford Motor Company, and President, Ford of Europe, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Ford-Werke GmbH mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 bestellt. Er folgt damit auf Steven Armstrong, der als President Changan Ford China nach China wechselt. Armstrong gehörte dem Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH seit Juli 2017 an. Stuart Rowley ist seit dem 1. Juni 2019 Group Vice President Ford Motor ...

