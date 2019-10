Das Sortiment wird entsprechend dem neuen Ladenkonzept in Stilwelten präsentiert, mit einer gemütlichen Lobby als Kern der Filiale.Suhr - Vom Freitag, 27. September, bis am Sonntag, 30. September, feierte Pfister die Wiedereröffnung seiner Filiale im Einkaufszentrum Lerchenfeld in St. Gallen. Das ganze Sortiment wird entsprechend dem neuen Ladenkonzept in Stilwelten präsentiert, mit einer gemütlichen Lobby als Kern der Filiale. Die Ladenfläche wurde durch das zusätzlich errichtete dritte Stockwerk auf 10'000 m2 erhöht.

