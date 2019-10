Hamburg (ots) - Wir alle wissen, dass die Suche nach dem richtigen Geschenk gar nicht so einfach ist. Im Handumdrehen wird daraus eine stressige und zeitraubende Angelegenheit. Im Jahr 2017 brachte Yankee Candle im Vereinigten Königreich seine personalisierten Kerzen heraus und das Schenken wurde auf der Stelle zu einer freudigen und gefühlvollen Erfahrung. Nach einer erfolgreichen Phase expandiert Yankee Candle mit seinen personalisierten Kerzen dieses Jahr nach Deutschland. Erhältlich auf der Website https://www.yankeecandle.de/. Mit personalisierten Kerzen können Sie einem besonderen Menschen ein individuelles und wohl überlegtes Geschenk überreichen, das niemals vergessen wird.



Wir alle haben einen Freund oder Verwandten, für den man nie das richtige Geschenk findet. Mit den personalisierten Kerzen von Yankee Candle ist es ganz leicht, den Beschenkten sowohl zu überraschen als auch zu erfreuen. Ideal für alle Anlässe, angefangen beim Geburtstag über Weihnachten bis hin zum Jubiläums- oder Abschiedsgeschenk - mit den personalisierten Kerzen von Yankee Candle ist das Schenken ein Kinderspiel.



Der Kaufvorgang auf der Website von Yankee Candle besteht aus drei Schritten und ist ganz einfach:



1. Auswahl des Dufts



2. Hochladen des Bildes Ihrer Wahl oder Auswahl eine unserer praktischen, vorgefertigten Etiketten



3. Formulieren Ihrer persönlichen Nachricht und Absenden



In dem umfassenden Duftsortiment lässt sich für jeden das richtige Aroma finden - sei es für Ihre Mutter, Ihren Vater oder Ihre beste Freundin aus der Kindheit. Bei unseren Fan-Favoriten haben Sie die Wahl zwischen Clean Cotton, Black Cherry, Red Raspberry und den beliebten Weihnachtsdüften.



Indem Sie einem Geschenk eine persönliche Note geben, zeigen Sie Ihren Lieben, wie einzigartig und wichtig sie Ihnen sind. Mit mehr als 150 Stunden Duftdauer ist eine Kerze von Yankee Candle ein unvergessliches Geschenk, das Ihren Lieben auch lange nach dem Überreichen ein langanhaltendes Dufterlebnis beschert und bei jedem Anzünden des Dochts schöne Erinnerungen und einzigartige Momente heraufbeschwört.



Die Personalisierung ist bei ausgewählten großen Jar Kerzen möglich. Ab einem Preis von EUR35.90 zuzüglich Versand, erhältlich auf www.yankeecandle.de/personalisiertekerzen mit Lieferung innerhalb von 5 Arbeitstagen. Verlieren Sie keine Zeit - das Angebot ist zeitlich begrenzt - Mit kostenloser Lieferung nach Deutschland.



www.yankeecandle.de/personalisierte-kerzen

