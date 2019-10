Am Oberlandesgericht in Braunschweig ist ein Mammutprozess gegen VW gestartet. Verbraucherschützer Ronny Jahn, spezialisiert auf Musterfeststellungsklagen, erklärt, worauf die Kläger hoffen und wie ihre Chancen stehen.

WirtschaftsWoche: Herr Jahn, die Verbraucherzentrale führt zusammen mit dem ADAC die Musterklage von mehr als 400.000 VW-Kunden am Oberlandesgericht Braunschweig. Sie kommen gerade von der ersten Verhandlung. Wie war es? Ronny Jahn: Wir ziehen ein positives Fazit. Der Senat hat sich sehr intensiv vorbereitet. Und anders als der Senat des Oberlandesgerichts, der sich bislang zu Diesel-Klagen geäußert hatte, hält es der für unseren Fall zuständige Senat durchaus für möglich, dass Volkswagen Schadenersatz leisten muss wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung.

Vorsätzlich und sittenwidrig - warum ist das wichtig? Bestätigt sich dieser Vorwurf, dann können die Kunden ihr Fahrzeug an Volkswagen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis oder zumindest einen Großteil zurück. Andere Oberlandesgerichte, die Verbrauchern schon Schadenersatz zugesprochen haben, haben das häufig mit der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung begründet. Volkswagen bestreitet insbesondere, dass dies vom Vorstand zu verantworten und damit dem Unternehmen zuzurechnen ist, hat aber bislang nichts vorgetragen, um den Verdacht konkret zu entkräften. Sie müssten erklären, wer die Manipulationen zu verantworten hat. War es die Führungsebene, dann muss das Unternehmen für die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung haften.

Sie behaupten etwas und Volkswagen muss seine Unschuld beweisen? Das klingt nicht fair. So ist es ja auch nicht. Wir tragen grundsätzlich die Beweislast. Aber an vielen Stellen geht es um interne Abläufe, die wir nicht kennen können. Da muss dann Volkswagen vortragen, wie die Dinge gelaufen sind. Wenn VW sich nicht erklärt, dann kann eben gegen sie entschieden werden. Das ist die Auffassung etwa der Oberlandesgerichte in Köln, Koblenz oder Karlsruhe. ...

