Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat die anhaltend niedrige Inflation im Euroraum mit dessen Leistungsbilanzüberschuss in Verbindung gebracht. Lane sagte bei einem Vortrag in Los Angeles: "Der in den vergangenen Jahren zu beobachtende Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums könnte zu einer Dämpfung des Inflationsdrucks beigetragen haben." Es sei zu bedenken, welchen großen Einfluss die Binnennachfrage auf die Dynamik von Preisen habe.

"Seit der Finanzkrise haben sich die Leistungsbilanzungleichgewichte größtenteils verringert, aber ein bemerkenswertes Merkmal der aktuellen Verhältnisse ist der substanzielle Überschuss, den der Euroraum fährt, während die USA das höchste Defizit aufweisen", sagte Lane.

Der EZB-Chefvolkswirt verwies darauf, dass sich der Gleichlauf der Inflationsentwicklung in verschiedenen Wirtschaftsräumen seit den 1990er Jahren verringert habe. Zwar übten Rohstoffpreise weiterhin einen wichtigen Einfluss auf die Gesamtinflation aus, doch sei die Korrelation der Kerninflationsraten der Länder geringer.

October 01, 2019

