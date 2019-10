Deutsche Post: Dieser Masterplan sorgt für Kursfantasie

Die Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) gibt jetzt einen neuen Einblick in ihren neuen 3-Jahres-Plan. So will der DAX-Konzern in den kommenden Jahren das Kerngeschäft stärken und den Gewinn steigern.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll demnach bis 2022 mindestens 5,3 Mrd. Euro erreichen. Wesentlicher Wachstumstreiber dürfte laut der Deutschen Post weiterhin der E-Commerce sein.

Modernisierung der IT

Rund 2 Mrd. Euro sollen unter anderem in eine umfassende Modernisierung der IT-Systeme investiert werden. Die Investitionen in die Digitalisierung sollen bis 2025 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von mindestens 1,5 Mrd. Euro liefern.

