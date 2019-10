Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta017/01.10.2019/11:00) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (1. Oktober 2019) - Die StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) hat die ersten Kunden gewinnen können, die BANKT als White-Label-Produkt nutzen werden.



Nach der Umsetzung der Cross-Asset-Banking-Strategie des Unternehmens gibt die StrateVic Finance Group AB bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit der Valens Bank und der Wealth Groupe für die Nutzung ihres Cross-Asset-E-Wallet-Produktes eingeht.



BANKT (www.bankt.co) bietet ein umfassendes Produkt für das Crypto-Asset-Management. Die Valens Bank und die Wealth Groupe werden ihren Kunden somit einen vollständig automatisierten Krypto-Asset-Management-Service als eigenes Produkt anbieten können, dafür aber die Technologien der StrateVic-Tochtergesellschaften BANKT und BTT als White-Label-Service nutzen.



Zur Unterstützung des Asset Managements bietet StrateVic Finance Group AB eine skalierbare White-Label-Lösung unter vollständiger Einhaltung der relevanten Gesetze und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden, sowie eine internationalen KYC-Prozess (know your client) an, so dass sich der White-Label-Partner auf die Vermarktung des neuen Produkts und die Kundenbetreuung konzentrieren kann.



Für jede White Lable-Lizenz muss ein potentieller Partner innerhalb von 3 Monaten mindestens 1.000 BitCoins in das Asset-Management-Portfolio allozieren. StrateVic erzielt über seine Tochtergesellschaften BANKT und BTT eine Gebühr von ca. 5% des für den Kunden erwirtschafteten Gewinns. Das Volumen, das derzeit durch BANKT und BTT umgesetzt wird, liegt bei rund 8 Millionen Euro.



"Darauf haben wir in den vergangenen 12 Monaten hingearbeitet. Die erfolgreiche Einführung unserer ersten Großkunden ist für alle im Unternehmen und für unsere Aktionäre ein großer Erfolg", sagt Bert Scheen, Vorsitzender der StrateVic Finance Group AB.



Die StrateVic Finance Group AB (vormals: Stockholm IT Ventures AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



