Webasto plant, in den chinesischen Markt einzusteigen. Der Automobilzulieferer will die Entwicklung und Herstellung von Batteriesystemen zusammen mit einer Dachproduktion am neuen Standort Jiaxing ansiedeln. Die Eröffnung ist für Anfang 2020 geplant.

Derzeit beginnt Webasto mit der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge in Schierling im Landkreis Regensburg. Die Fertigung von Batteriepacks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...