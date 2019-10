Hier noch wie avisiert der Blick auf den Zwischenstand in Runde 1 unseres Aktienturniers. Der Screenshot ist wie folgt zu lesen. Erste vs. Marinomed zeigt derzeit Marinomed in grün, heisst: Von Freitag-Schluss bis aktuell ist Marinomed vor der Erste Group und würde aufsteigen in Runde 2. Abgerechnet wird aber erst mit Freitag-Schluss. Und so weiter, am Weltspartag haben wir dann die Sieger. Morgen mehr dazu. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.10.)

