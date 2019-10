Bei ams/Osram (mehr dazu bei Christine Petzwinkler) gibt es heute um Mitternacht den "Annahmeschluss", da gestern mit 18:00 die Frist für Gegenangebote abgelaufen ist. Die Annahmeschwelle für das ams-Angebot liegt bei 62,5%. Wegen des bevorstehenden deutschen Feiertags am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) könnte sogar erst am Freitag feststehen, ob ams sich durchgesetzt hat. Advent und Bain geben sich laut einem Pressebericht offenbar geschlagen. Das neu formierte Investorenduo verzichte demnach auf Gegenmaßnahmen, berichtete die "Börsen-Zeitung" heute morgen, was mich nicht wundert, da das ams-Angebot recht fett ist. In Ö1 wird sogar darüber berichtet und zwar dahingehend, dass die Osram-Gewerkschaft dagegen ist. Ich bleibe dabei: Ich ...

