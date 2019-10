Der US-Dollar demonstriert in diesen Tagen am Devisenmarkt Stärke. Den Euro hat der Greenback in die Knie gezwungen und auf ein neues 52-Wochen-Tief gedrückt. Der kurze Erholungsversuch des Japanischen Yen gegen den US-Dollar nahm ein jähes Ende. Der Greenback hat auch in diesem Währungspaar wieder das Ruder übernommen. Gegen das Britische Pfund bietet sich ein ähnliches Bild. Der temporäre Höhenflug des Pfunds wurde vom US-Dollar gestoppt. Schauen ...

