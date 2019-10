CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306) übernimmt 51 Prozent der Anteile am russischen Tournee- und Konzertveranstalter Talent Concert International (TCI). TCI wird in diesem Zuge Teil des Promoter-Netzwerks EVENTIM LIVE, das damit ab sofort auch im russischen Markt vertreten ist. Die Transaktion wird im Laufe der kommenden Tage vollzogen. CTS EVENTIM ist in Russland bereits seit 2006 Eigentümer des Ticketing-Anbieters parter.ru. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "TCI ergänzt unser Portfolio hervorragend. Der russische Markt ist für eine wachsende Zahl international erfolgreicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...