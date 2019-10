Mainz (ots) - "Der Kriminalist", Hauptkommissar Bruno Schumann (Christian Berkel), ermittelt in sechs neuen Fällen in Berlin. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen der ZDF-Krimireihe ab Freitag, 11. Oktober 2019, 20.15 Uhr. An Christian Berkels Seite spielen Johanna Polley als Kommissarin Verena Kleinefeldt und Timo Jacobs als Kommissar Jan Michalski.



Die neue Staffel startet mit der Folge "Gefährliche Liebschaft" (Buch: Jan Cronauer; Regie: Züli Aladag). Eine junge Frau wird erstochen in ihrer Penthouse-Wohnung aufgefunden. Ihre Mutter hat die Leiche entdeckt. In der Wohnung findet die Polizei neben einer riesigen Summe Falschgeld auch einen ungeöffneten Schwangerschaftstest. Schumann begreift schnell, dass das Opfer gleich mit mehreren Männern Beziehungen hatte und sich von ihnen das Leben finanzieren ließ.



Weitere neue Folgen von "Der Kriminalist" sind noch bis 22. November 2019 immer freitags, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Darunter am 25. Oktober 2019, 20.15 Uhr, die 100. Folge mit dem Titel "Der Fall Bruno Schumann" (Buch: Jeanet Pfitzer/Frank Koopmann; Regie: Filippos Tsitos). Schumann wird in einer Gefängniszelle wach. Ihm wird vorgeworfen, einen kolumbianischen Diplomaten mit seiner Dienstwaffe ermordet zu haben. Doch Schumann kann sich an nichts erinnern. Er wird vom Dienst freigestellt, ermittelt auf eigene Faust und stößt dabei auf brisante Informationen um illegale Waffengeschäfte. Ende 2020 zeigt das ZDF die letzten sechs neuen Folgen der Krimireihe.



