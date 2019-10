Prosus besitzt 31% an Tencent und ist dadurch vom Wert der mit Abstand größte Internetkonzern Europas. Allerdings hat die Tochter des in Südafrika ansässigen Naspers bis auf das Listing in Amsterdam wenig mit Europa zu tun. Da aber Naspers der heimischen Börse entwachsen ist, wurde ein solches Listing nötig um mehr Investoren Zugang zu der Aktie zu geben. Die Kursentwicklung dürfte sich sehr stark am chinesischen Tencent orientieren, da die Beteiligung mehr oder weniger der Marktkapitalisierung von Prosus entspricht (Um die 100 Mrd. Euro). Allerdings bekommt man dafür viele spannende weitere Internetfirmen aus den Emerging Markets gratis dazu, wie das Dieser Artikel Prosus Aktie: Europas größter Internetkonzern mit den Megatrends Emerging Markets und Plattformen erschien zuerst auf investresearch.net. ...

