Das Amtsgericht Offenbach hat einen Sanierungsexperten für PIM und den Vertriebsarm PGD bestellt. Für Anleger geht die Zeit des bangen Wartens weiter.

Die Nachricht erreichte Renald Metoja am Montagmorgen: Der Anwalt und Sanierungsexperte der Kanzlei Eisner aus Lauda-Königshofen bei Würzburg ist zum Insolvenzverwalter beim Goldhändler PIM Gold bestellt worden. "Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick und rede mit den Mitarbeitern", sagte Metoja dem Handelsblatt.

In den kommenden Wochen wird mit Metoja mit einem Team von Anwälten die mutmaßliche Betrügerfirma aus Heusenstamm bei Offenbach nach Vermögen durchforsten. Er übernimmt zudem als Insolvenzverwalter bei PGD, dem Vertriebsarm der PIM Gold.

PIM hatte Insolvenz beantragen müssen, nachdem die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anfang September sämtliche Vermögenswerte der Firma beschlagnahmt und Unternehmenschef Mesut P. in Untersuchungshaft genommen hat. Die Behörde wirft P. sowie vier weiteren Verdächtigen, darunter Vertriebschef Julius L., unter anderem gewerbsmäßigen Betrug vor.

PIM und PGD hatten Gold und Goldspar-Verträge verkauft und den Kunden eine Art monatlichen Zins in Gold, sogenanntes Bonusgold, in Aussicht gestellt, wenn diese ihr Edelmetall bei der PIM einlagern. So sollen die Verantwortlichen Gold verkauft haben, das gar nicht existierte. ...

