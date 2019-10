Wien (ots) - Die Situation, in der ein Unternehmen eine Handelsmarke verwenden kann, die ihm nicht gehört und mit Hilfe der gestohlenen Brandmarke den Handel entwickelt, wirkt sich negativ auf das Investitionsklima in der Ukraine aus und behindert den Investitionsstrom in die Ukraine.



Diese Meinung wurde im Pharmaunternehmen "Farmak" zum Ausdruck gebracht.



Im Pharmaunternehmen "Farmak" sind alle sicher, dass häufige Verletzungen geistiger Eigentumsrechte als Präzedenzfall für die Entwicklung eines unlauteren Wettbewerbs in der Ukraine werden können, dass das Land erheblich zurückdrängen und die Integration der Ukraine in die Europäische Gemeinschaft verlangsamen wird.



Die Folgen oder die Ergebnisse der Ungeborgenheit von den Herstellern und ihrer geistigen Rechte sind ausreichend vorhanden: im Jahre 2018 reduzierte sich das Volumen der Auslandsinvestitionen in die Ukraine um 200 Mio. USD. Seit Jahrzehnten investiert Pharmaunternehmen "Farmak" erhebliche Anstrengungen und das Geldmittel, um die Markenförderung Corvalol bekannt zu machen. Gleichzeitig stoßen wir mit Corvalol des Mitbewerbers zusammen, und wir möchten, dass alle Marktteilnehmer verstehen, dass das eine Gesetzesverletzung ist, betont man im Unternehmen.



Aufgrund des Auftretens eines Arzneimittels mit dem gleichen Namen (Corvalol-Darniza) auf dem Markt, dass die Verbraucher in die Irre führte, nahmen gewissenlose Wettbewerber in "Farmak" etwa 50% des Marktes ab.



Das Pharmaunternehmen "Farmak" ist seit dem Jahre 1991 der einzige Corvalol-Hersteller im postsowjetischen Raum. Im Jahre 1996 erhielt das Unternehmen ein Zertifikat für Corvalol TM. Das bedeutet, dass nur das Pharmaunternehmen "Farmak" Recht hat ein Arzneimittel unter dem Markennamen Corvalol in der Ukraine und im Ausland herzustellen.



