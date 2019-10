Als Lösungsvorschlag zur irisch-nordirischen Grenzfrage soll die britische Regierung der EU laut Medienberichten die Idee von Zollabfertigungszentren entlang der Grenze vorschlagen wollen. Boris Johnson wies dies zurück.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Berichte zurückgewiesen, nach denen seine Regierung der EU im Brexit-Streit Zollabfertigungszonen abseits der irisch-nordirischen Grenze vorgeschlagen haben soll. Die Verhandlungen mit Brüssel seien in einer "entscheidenden Phase", sagte Johnson am Dienstag in einem BBC-Interview auf dem Parteitag der Konservativen in Manchester. Man werde jetzt nicht das hervorholen, was man der EU vorlegen wolle.

Der irische Sender RTE hatte vorher berichtet, dass Großbritannien nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union beiderseits der Grenze Zentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...