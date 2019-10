Düsseldorf (ots) - Standard, Comfort oder Premium - neuer Servicelevel-Ansatz zur passgenauen Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen



Mit "Audit on Demand" hat Baker Tilly einen innovativen Ansatz zur kundenfreundlichen und effizienten Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen vorgestellt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat dazu auf Basis ihres etablierten Prüfungsansatzes und dem bewährten Konzept zur Qualitätssicherung sämtliche wiederkehrenden Prüfungsschritte standardisiert und komplett digital in Produktpaketen abgebildet. Danach bietet Baker Tilly ab sofort die Prüfung von Jahresabschlüssen über die drei Audit-Servicelevel Standard, Comfort und Premium an. Die Auswahl des Servicelevels erfolgt dabei zunächst anhand der spezifisch anzuwendenden regulatorischen Vorgaben, den von den Kunden gewünschten Services und der zeitlichen Flexibilität des Prüfungsprozesses. Abgerundet wird das Angebot durch das Dienstleistungspaket "Audit+" mit prüfungsbegleitenden Services zur Optimierung der Rechnungslegung, die über die eigentliche, regulatorisch vorgeschriebene Prüfung nach HGB hinausgehen. Weitere Informationen unter www.audit-on-demand.de



"Audit on Demand ist ein wesentlicher Baustein unseres Programms 'Innovation Audit', mit dem wir über Standardisierung und Digitalisierung noch bessere, effizientere Services anbieten wollen, um auch im Prüfungsbereich weitere Wachstumspotenziale zu erschließen", sagt Ralf Gröning, Sprecher des Management Boards von Baker Tilly in Deutschland und Member of the Global Board: "Zugegebenermaßen ist das in einem so strikt regulierten Umfeld wie der Wirtschaftsprüfung eine ganz besondere Herausforderung, der wir uns jedoch gerne stellen."



