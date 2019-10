Trotz der vom scheidenden EZB-Chef Mario Draghi seit Jahren betriebenen laxen Geldpolitik kommt die Inflation nicht in Gang. Die Verbraucherpreise legten im September lediglich noch um 0,9 Prozent zu. Das ist der niedrigste Wert seit November 2016, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in einer Schnellschätzung mitteilte.

