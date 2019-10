Seit etwa zwei Jahren hat die Aufwärtsdynamik beim marktbreiten Standard and Poor's 500 Index spürbar abgenommen, trotzdem gelang es noch Jahr für Jahr frische Rekordstände zu markieren. Das Letzte wurde Ende Juli bei 3.028 Zählern gesetzt, womit das Barometer erneut an seine obere Begrenzungslinie angestoßen ist. Ein Ausbruch darüber blieb aber aus, eine kurzzeitige Korrektur drückte den Index im August auf 2.825 Punkte wieder abwärts. Doch bereits im September legte der S&P 500 Index wieder an seine Jahreshochs zu und konsolidiert knapp darunter in einem zwischengeschalteten Abwärtstrend aus. Genau dieser liefert aber Hinweise auf bullische Machtverhältnisse und könnte schon bald zur Oberseite aufgelöst werden.

