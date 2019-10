BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für eine umfassende Entlastung von Unternehmen bei den Steuern ausgesprochen. In seiner Mittelstandsstrategie fordert er eine maximale Unternehmenssteuerbelastung von 25 Prozent für einbehaltene Gewinne, erklärte Altmaier in Berlin. Für Personenunternehmen müsse die Steuerbelastung auf maximal 45 Prozent begrenzt werden. Altmaier sprach von einem "Steuerdeckel", der in enormem Umfang Investitionen in neue Anlagen frei setzen würde. "Dies wäre ein Boom für Wachstum." Das Motto des 27-seitigen Papiers sei "Wertschätzung, Stärkung und Entlastung".

Analog der Schuldenbremse will Altmaier eine Sozialabgabenbremse ins Grundgesetz einführen. Die Sozialabgaben müssten "verlässlich und planbar unter 40 Prozent bleiben". Dazu werde das Ministerium eine Föderalismuskommission 3 einberufen, erklärte der CDU-Politiker. Diese solle einen Mechanismus prüfen, um Sozialabgaben zu senken oder etwa aus dem Staatshaushalt zu finanzieren.

Auch bei den Energiekosten fordert Altmaier Nacharbeit. Die Erreichung der Klimaziele und das Klimapaket müssten dafür genutzt werden, Strom billiger zu machen. Konkret sollen energieintensive Unternehmen, die nicht den Schwellenwert für die Ausnahme bei der EEG-Umlage erreichen, entlastet werden. Das wären 2,3 Milliarden Euro ab 2023.

In der Mittelstandsstrategie fordert Altmaier zudem einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages, einen weiteren Bürokratieabbau, kürzere Aufbewahrungsfristen, besseren Datenschutz und eine stärkere Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Eine Vermögensteuer wird abgelehnt, und die Erbschaftsteuer müsse "mittelstandsfreundlicher" werden, heißt es in dem Konzept. Auch soll die Abschreibungsgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 800 auf 1.000 Euro angehoben werden. Zu den konkreten Kosten für die Pläne sagte Altmaier nichts, außer, dass er "selbstverständlich" die Finanzierbarkeit im Blick habe.

Das Mittelstands-Papier baut auf den Eckpunkten auf, die der Wirtschaftsminister im August vorgelegt hatte. Es habe daraufhin eine breite Debatte mit Unternehmen, Parlament und Regierungsfraktionen gegeben. "Diese Anregungen haben wir zu einem erheblichen Teil aufgegriffen." Bei dem Konzept handle es sich um eine "Richtschnur für Regierungshandeln in den nächsten Jahren".

Altmaiers Mittelstandsstrategie war auch eine Antwort auf die Industriestrategie, die er im Februar vorgelegt hatte und für die er scharf kritisiert worden war. Kleine, mittlere und Familienunternehmen warfen ihm vor, nur die großen Konzerne zu bedenken und nicht genug für den Mittelstand zu tun. Altmaier hatte auf die Kritik auch mit einem Umbau in seinem Haus reagiert. Seit 1. August gibt es im Wirtschaftsministerium eine Stabsstelle Mittelstandsstrategie. Zudem soll ein "Staatssekretärsausschuss Mittelstand" eingerichtet werden, um zu prüfen, wie sich Maßnahmen des Kabinetts auf die betreffenden Unternehmen auswirken.

