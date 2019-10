++ Wall Street mit positivem Wochenstart ++ EURUSD fällt auf 28-Monatstief ++ DE30 mit bärischem Umkehrsignal im H4-Chart ++Der leichte Optimismus vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und China verlieh der Wall Street am Montag kurzfristig Auftrieb. Die US-Regierung wies die am Freitag aufgetauchten Berichte zu möglichen Plänen um US-Investitionen in chinesische Unternehmen zu behindern ab, während China vor der Instabilität an internationalen Märkten vor einer "Entkopplung" von China und den USA warnte. Letztendlich ...

