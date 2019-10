Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG, 1. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.987,70 +0,31% +18,84% Euro-Stoxx-50 3.562,48 -0,20% +18,69% Stoxx-50 3.238,76 -0,52% +17,34% DAX 12.406,90 -0,17% +17,50% FTSE 7.377,80 -0,41% +10,11% CAC 5.664,86 -0,23% +19,75% Nikkei-225 21.885,24 +0,59% +9,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,56 -70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,61 54,07 +1,0% 0,54 +13,3% Brent/ICE 59,95 59,25 +1,2% 0,70 +8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.468,40 1.472,25 -0,3% -3,86 +14,5% Silber (Spot) 17,11 17,01 +0,6% +0,10 +10,4% Platin (Spot) 886,23 884,00 +0,3% +2,23 +11,3% Kupfer-Future 2,53 2,57 -1,5% -0,04 -4,4%

Die Ölpreise erholen sich leicht von den deutlichen Abgaben der vergangenen Tage. Zuletzt war es fünf Handelstage in Folge nach unten gegangen. Für den nächsten Impuls könnten die wöchentlichen US-Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) sorgen, die nach US-Börsenschluss bekannt gegeben werden. Dagegen geht es für den Goldpreis weiter bergab. Hier verweisen Teilnehmer vor allem auf den weiterhin starken US-Dollar. Zudem hatten am Vortag gute chinesische Konjunkturdaten die Sorgen vor einem Abschwung gedämpft.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag und damit in das vierte Quartal starten. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit, wenn im Oktober die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Allerdings sind die Erwartungen an einen "großen Wurf", also ein umfassendes Abkommen, eher gering. Auch könne jederzeit wieder Störfeuer aufkommen, merkt ein Beobachter an. Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten dürften General Motors (GM) im Fokus stehen, denn der Streik der Gewerkschaft UAW läuft bereits die dritte Woche. Die Verhandlungen seien am Wochenende und am Montag mit Hochdruck weiter geführt worden, doch kurzfristig sei eine Einigung wohl nicht in Sicht, heißt es von Personen, die an den Gesprächen beteiligt sind. Die GM-Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

24:00 DE/Osram Licht AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots der österreichischen AMS AG

24:00 DE/Osram Licht AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain und

Carlyle

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,3 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,1 Punke zuvor: 49,1 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach schwachen Konjunkturdaten aus dem Euroraum haben die Aktienmärkte die zwischenzeitlich gesehenen Gewinne am Dienstag wieder abgegeben. Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Euroraums hat sich im September wie erwartet verringert. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 45,7 Punkte, das war der niedrigste Wert seit Oktober 2012. Kräftig im Plus notieren die Fluglinien in Europa. Air France-KLM steigen um 2,4 Prozent, Ryanair um 3,1 Prozent, IAG um 1,1 Prozent und Lufthansa um 1,1 Prozent. Anlass der guten Sektorstimmung ist eine positive Studie von Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML), die die Branche mit "Overweight" empfiehlt. Hier sei zu Unrecht eine kräftige Rezession in der Eurozone eingepreist worden, sagen die Analysten. Umgekehrt empfehlen die Analysten die Untergewichtung von Versorgern und Konsumgüterherstellern. Positiv für Clariant werden derweil die Ziele für das Jahr 2019 gesehen. Clariant gewinnen 0,8 Prozent. Eine Studie der UBS zum Immobiliensektor, die in der Presse große Aufmerksamkeit findet, lässt die Anleger bei den Aktien der deutschen Branchenvertreter etwas vorsichtiger agieren. Die UBS-Studie sieht vor allem in Frankfurt und München nach dem jahrelangem Boom die Gefahr eines Preisrutsches. Vonovia verlieren 1,1 Prozent und Deutsche Wohnen 0,3 Prozent. Die Deutsche Post hat auf ihrem Kapitalmarkttag für 2022 ein EBIT von etwa 5,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Dies impliziere ein jährliches Gewinnwachstum von rund 3 Prozent im Zeitraum 2020 bis 2023, merkt Berenberg an. Das Management habe in der Vergangenheit eine vorsichtigere Einschätzung des Gewinnwachstums angedeutet, doch seien 3 Prozent Wachstum noch etwas vorsichtiger als sie erwartet hätten, sagen die Analysten. Deutsche Post verlieren 2,4 Prozent und stellen damit den größten DAX-Verlierer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:05 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0903 +0,03% 1,0887 1,0901 -4,9% EUR/JPY 118,06 +0,22% 117,81 117,81 -6,1% EUR/CHF 1,0918 +0,38% 1,0880 1,0874 -3,0% EUR/GBP 0,8863 -0,05% 0,8859 0,8861 -1,5% USD/JPY 108,27 +0,17% 108,19 108,07 -1,3% GBP/USD 1,2302 +0,07% 1,2288 1,2303 -3,6% USD/CNY 7,1484 0,0% 7,1484 7,1464 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.316,25 +0,83% 8.409,75 8.250,86 +123,6%

Unbeeindruckt zeigt sich der Euro von den Eurozone-Verbraucherpreisdaten. Die Gemeinschaftswährung notiert kaum verändert bei etwa 1,09 Dollar. Nach der Vorabschätzung stiegen die Verbraucherpreise im September um 0,9 Prozent und damit so langsam wie zuletzt vor drei Jahren. Erwartet wurde ein Anstieg um 1,0 Prozent, wie er schon im August verzeichnet worden war. In der Kernrate betrug die Teuerung 1 Prozent nach 0,9 im August, was der Konsensschätzung von Ökonomen entsprach. Das Pfund erholt sich nur vorübergehend, nachdem der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien etwas besser als erwartet ausgefallen ist. Beobachter führen den Anstieg des PMI zum Teil darauf zurück, dass in Erwartung des Brexit Lagerbestände aufgestockt wurden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag durch die Bank Aufschläge verzeichnet. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Gesprächsthema an den Märkten war weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zudem hat die australische Notenbank wie erwartet ihre Zinsen erneut gesenkt. Da an den Börsen in Hongkong und China feiertagsbedingt kein Handel stattfand, verlief das Geschäft an den übrigen Märkten in recht ruhigen Bahnen. Nachdem Peking zu Wochenbeginn bestätigt hat, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird, gibt es an den Märkten erneut einen Funken Hoffnung auf Fortschritte im seit Monaten andauernden US-China-Handelskonflikt. Gleichwohl bleibt ein gewisses Maß an Skepsis, solange nicht tatsächlich Erfolge vorliegen. Australiens Zentralbank hat wie weithin erwartet ihre Geldpolitik gelockert. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, senkte sie ihre Cash Rate um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief von 0,75 Prozent. Es war die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Die Börse in Sydney schloss 0,8 Prozent fester bei 6.743 Punkten. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 21.885 Punkte zu. Rückenwind kam vom schwächeren Yen, wovon vor allem japanische Exportwerte profitierten, deren Produkte auf den Weltmärkten in Dollar billiger wurden. Jedoch blieben die Anleger in Japan angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der ab heute geltenden Umsatzsteuererhöhung vorsichtig.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich am Dienstag zum Start in das neue Quartal die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Im Rückblick auf das vergangene Quartal zeigen sich Kreditmarktstrategen zufrieden. Dank der weltweiten Niedrigzinspolitik stellten sie erneut die Outperformer. Am Dienstagmorgen hatte sich die Notenbank Australiens in das Konzert der Zinssenker eingereiht und den Leitzins um 25 Basispunkte nach unten genommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer will im Agrargeschäft in den nächsten zehn Jahren insgesamt 25 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. Im vergangenen Jahr kam der Leverkusener Konzern auf Investitionen von 2,3 Milliarden Euro, wie er bei seinem jährlichen Kongress Future of Farming Dialogue verkündete. Darin sind die Forschungsausgaben des 2018 übernommenen Monsanto-Konzerns mit enthalten.

Eon überträgt Erneuerbare-Geschäft an RWE

