Die Bahn-Gewerkschaft EVG hat sich gegen die geplante jährliche Kapitalspritze für die Deutsche Bahn ausgesprochen. Das Geld solle lieber in einen Schienen-Fonds fließen.

Die Bahn-Gewerkschaft EVG hat sich wie die CDU gegen die geplante jährliche Kapitalspritze für die Deutsche Bahn ausgesprochen. Stattdessen sollte die eine Milliarde Euro pro Jahr bis 2030 in einen Schienen-Fonds fließen, sagte der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, am Dienstag. "Wir brauchen dringend mehr Investitionen in die Infrastruktur; die bisher vorgesehenen Mittel reichen bei weitem nicht aus, das über Jahrzehnte heruntergewirtschaftete Netz wieder ...

