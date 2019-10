Eurozonen Flash CPI bietet keine positive Überraschung - US ISM Produktion und Fed Rede folgen - Der EUR/JPY befindet sich in einer Seitwärtsbewegung um 118,00, während sich die Gemeinschaftswährung am Dienstag erholt und es gegenüber dem sicheren Hafen des japanischen Yen zu neuen Angeboten kommt. EUR/JPY wartet auf US ISM Der EUR/JPY konnte seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...