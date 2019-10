München (ots) - Die Finanzierungsexperten von Interhyp gehören laut einer aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts zu "Deutschlands besten Kundenberatern". Deutschlands größter Vermittler von privaten Baufinanzierungen hat in der Branche Finanzvertriebe die Höchstpunktzahl von 100 Punkten erhalten und ist damit bestplatziertes Unternehmen in dieser Kategorie. "Mit der persönlichen Beratung und unseren digitalen Services bieten wir Baufinanzierungsinteressenten ein umfassendes Kundenerlebnis", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. "Wir freuen uns, dass die Studie die hohe Qualität unserer Beratung bestätigt."



Für die Studie hat das F.A.Z.-Institut in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung die rund 20.000 größten Unternehmen Deutschlands in Hinblick auf die Aspekte Preis/Leistung, Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Preis, Qualität, Weiterempfehlung und Service analysiert. Dafür wurden die Erwähnungen auf Nachrichten-, Consumer- und Webseiten, Social-Media-Kanälen, Foren und Blogs sowie Pressemitteilungen beurteilt. Betrachtet wurde der Zeitraum von Anfang Mai 2018 bis Ende April 2019. Als "Deutschlands beste Berater" wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die mindestens 67 Punkte in der Gesamtwertung erreichten. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche.



Quelle: https://www.faz.net/asv/deutschlands-beste-berater-kundenberater/



Über Interhyp



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



